Mondiali Qatar 2022, tanti no per la cerimonia di apertura

(Adnkronos) – Si alza il sipario sui Mondiali di calcio di Qatar 2022. L’avvio dello show fa notizia tra presenze illustri confermate e assenze eccellenti nel cast. La cerimonia di apertura, come sempre in eventi di questo tipo, si trasformerà in una splendida celebrazione piena di luci e colori: intanto, in attesa di domenica, riserbo da parte degli organizzatori e della Fifa sull’elenco ufficiale degli artisti che si esibiranno sul palco.

La cerimonia si svolgerà il 20 novembre prima della prima partita del Gruppo A del torneo tra i padroni di casa del Qatar e l’Ecuador, con inizio un’ora prima della partita allo stadio Al Bayt nella città di Al Khor. Lo stadio ha una capienza massima di 60.000 persone e ospiterà anche una delle semifinali. Progettato come le tende utilizzate dai nomadi nel Golfo, l’Al Bayt Stadium è la sede più lontana dal centro di Doha ma anche una delle più grandi e ha un tetto retrattile. La Fifa deve ancora annunciare un elenco completo degli artisti per la cerimonia ma i Bts, famoso gruppo della Corea del Sud hanno annunciato che Jung Kook, uno dei sette membri della boy band, si esibirà alla cerimonia.

Sembra che abbiano declinato l’invito, anche ben retribuito, diversi artisti. L’ultima è la pop star colombiana Shakira, che ha cantato la canzone ufficiale della Coppa del Mondo 2010. L’ex compagna del calciatore del Barcellona Gerard Pique’, secondo i media spagnoli, avrebbe rifiutato, come già fatto dalla cantante britannica Dua Lipa e da Rod Stewart che ha dichiarato al Times di aver rifiutato un’offerta di “oltre 1 milione di dollari” per esibirsi in Qatar. Potrebbero invece esserci i Black Eyed Peas e Robbie Williams, secondo The Telegraph. Anche artisti come Patrick Nnaemeka Okorie e J Balvin vengono accostati all’evento.

All’inizio di settembre, il rapper americano Lil Baby ha pubblicato l’inno ufficiale della Coppa del Mondo. Poco dopo, ha twittato per annunciare che avrebbe partecipato in qualche modo alla competizione. E’ stato tuttavia confermato che la cantante di Bollywood Nora Fatehi eseguirà il singolo della Coppa del Mondo “Light The Sky” con Jung Kook dei Bts.