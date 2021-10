Montesacro, apre il Teatro 7 Off. La Ginestra: “Volevamo dare un messaggio di speranza”

“Volevamo dare un messaggio di speranza, volevamo dare posti di lavoro, volevamo dare la possibilità a tanti lavoratori dello spettacolo di tornare alla propria attività”. E’ nata così l’idea di aprire un nuovo teatro mentre tutti gli altri chiudevano. In piena pandemia, quando l’arte sembrava essere l’ultima delle preoccupazioni. Il Teatro 7 Off, costola dello storico teatro 7, è il simbolo della ripartenza di un settore martoriato.

La stagione del teatro, sorto nel quartiere Montesacro, parte oggi, con lo spettacolo ‘M’accompagno da me’, interpretato dal padrone di casa, l’attore Michele La Ginestra, direttore artistico del nuovo Teatro 7 Off: “E’ una grande emozione, perché aprire un teatro non è una cosa che si fa tutti i giorni, almeno io l’ho fatto 26 anni fa con il Teatro 7. E adesso l’idea di duplicare anche nel quartiere Montesacro è una cosa che ci dà gioia, che ci stimola e che ci fa piacere fare”, dice a Radio Roma La Ginestra.

Ieri è stata l’occasione per presentare il programma della stagione 21/22 del Teatro 7 Off: 14 spettacoli che accompagneranno gli spettatori fino al prossimo 29 maggio. Il filo conduttore è uno: leggerezza, ma mai fine a sé stessa. Sul palco non mancheranno le idee. Dalla commedia allo spettacolo di magia, passando per concerti e laboratori di teatro per i più piccoli, il programma è stato studiato per accontentare anche i palati più fini: “Sono stati coinvolti tanti amici, ci sono tanti personaggi conosciuti anche a livello nazionale. Hanno accettato questa sfida e siamo contenti perché per essere una prima stagione è di alta qualità”, spiega il direttore artistico del Teatro 7 Off.