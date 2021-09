Morta di emorragia al Goretti madre di 37anni

Morta di emorragia al Goretti dopo aver partorito: la Procura apre un’inchiesta.

Il piccolo Stefano Fabian per fortuna sta bene, ma non conoscerà mai la sua mamma, morta tre giorni dopo averlo dato alla luce all’ospedale Goretti di Latina per un’emorragia che i medici non sono riusciti ad arrestare: Annies Morales Portales avrebbe compiuto 37 anni il 28 settembre.

Dopo l’esposto presentato dal marito, assistito da Studio3A, la Procura di Latina, per il tramite del Pubblico Ministero Simona Gentile, ha aperto un procedimento penale per omicidio colposo, al momento contro ignoti, per la morte di Annies Morales Portales, una donna di origine cubana ma residente con il coniuge e papà del piccolo a Latina, decesso avvenuto alle 9 di sera del 24 settembre 2021 all’ospedale Santa Maria Goretti. Il Sostituto Procuratore ha altresì disposto l’esame autoptico che sarà fondamentale per capire cosa sia successo.