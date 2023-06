Morte Berlusconi, Conte: “Da avversario politico, non gli sono mai mancati il coraggio, la passione, la tenacia”

Colpito dalla morte del patron di Forza Italia, il leader del M5s, Giuseppe Conte ha affidato alla sua pagina Fb il suo ricordo: “Silvio Berlusconi è stato un imprenditore e un politico che in ogni campo in cui si è cimentato ha contribuito a scrivere pagine significative della nostra storia“. Il Cavaliere, ricorda Conte, “ha acceso e polarizzato il dibattito pubblico forse come nessun altro, e anche chi lo ha affrontato da avversario politico deve riconoscere che non gli sono mai mancati il coraggio, la passione, la tenacia. In questo momento di profondo dolore tengo a far pervenire ai suoi cari e alla sua famiglia il sincero e rispettoso cordoglio mio e del Movimento 5 Stelle“.

Max