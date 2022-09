Morte Elisabetta, Carlo III è il nuovo Re

(Adnkronos) – Carlo III è stato proclamato formalmente re. La cerimonia ufficiale dopo la riunione del Consiglio di Accessione a St James’s Palace. L’evento, storico anche perché per la prima volta la proclamazione del re viene trasmessa in diretta televisiva, vedrà la presenza di William, nominato ieri sera Principe di Galles, della regina consorte e di 250 personalità tra membri del Privy Council – che sarà presieduto da Penny Mourdant – ex primi ministri e membri del governo in carica.

Il re non sarà presente alla prima parte del Consiglio. Successivamente entrerà in scena Carlo che giurerà di salvaguardare la Chiesa di Scozia. Al termine della cerimonia, verrà letta la proclamazione ufficiale dal balcone del St James’s Palace, che sarà accompagnata da colpi a salve a Hyde Park e alla Tower of London. L’annuncio sarà fatto anche alla Royal Exchange nella City di Londra e in altre parti del Regno Unito.