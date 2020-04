Morto Irrfan Khan: ha recitato in ‘The Millionaire’

Irrfan Khan è morto oggi all’età di 58 anni dopo una lunga malattia. Attore indiano star di Bollywood, l’industria cinematografica indiana che negli ultimi anni è riuscita a riscuotere successo con le sue pellicole anche fuori dai confini nazionali.

Irrfan Khan ha preso parte a film entrati nella storia come ‘The Millionaire’, capace di vincere l’Oscar, e ‘Vita di Pi’ del 2012. Protagonista in moltissimi altri film famosi soprattutto in patria come “Salaam Bombay” o “The Namesake”. È morto a Mumbai, lascia una moglie e due figli.