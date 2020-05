Morto John Peter Sloan: il comico e insegnante di inglese aveva 51 anni

Addio a John Peter Sloan, morto improvvisamente a soli 51 anni. In Italia era conosciutissimo come insegnante di inglese in tv, ma era un artista a tutto tondo: cantante, attore e personaggio comico.

Sloan si trovava in vacanza in Sicilia, a Menfi, dove amava trascorrere ore felici. A dare la notizia, due colleghi su Facebook: “Era una persona difficile e discutibile fra le più intelligenti che abbia mai conosciuto” si legge “ma soprattutto un grande amico che adesso mi manca molto”.

John Peter Sloan: chi era il comico e insegnante di inglese morto oggi, 26 maggio 2020

Come comico Sloan si era visto in diverse trasmissioni tv italiane. Nel 2007 era al Geppi Hour con Geppi Cucciari, in Rai ha lavorato per Andata e ritorno, Glob – L’osceno del villaggio con la conduzione di Enrico Bertolino.

Molto seguito anche su Report, dove aveva il compito di intervistare i le persone mettendoli alla prova con l’inglese, oltre che come tifoso del Napoli a Quelli che il calcio.

Come attore ha recitato ne La famiglia Gionni, un prodotto con lo scopo di insegnare l’inglese ai ragazzi. Ma era molto conosciuto anche per aver lavorato su Mediaset a Zelig Off, La Scimmia, Amici di Maria De Filippi, Zelig Circus.

Come opinionista si è visto a Cristina Parodi Live, su LA7 e nella trasmissione Le invasioni barbariche con Daria Bignardi, oltre ad aver commentato il The Royal Wedding per Verissimo.

È stato spesso ospite anche a Mattino Cinque e La vita in diretta, oltre a dirigere la rubrica Du Iù Spik Inglish? durante il programma rai I fatti vostri.