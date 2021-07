Morto Roberto Calasso, editore di Adelphi

È stato scrittore e soprattutto presidente e consigliere delegato della casa editrice Adelphi. Roberto Calasso è morto nella notte a Milano a 80, a seguito di una lunga malattia. Proprio oggi in libreria escono gli ultimi suoi due lavori: “Bobi” e “Memé Scianca”.

A darne notizia è stata la stessa casa editrice di cui Calasso è diventato presidente nel 1999. Prima, nel 1971 era diventato direttore editoriale e nel 1990 consigliere delegato.

Numerose le testimonianze in ricordo dell’editore Adelphi Roberto Calasso, tra queste quella presidente di Aie, Associazione Italiana Editori, Ricardo Franco Levi: “Roberto Calasso ha segnato profondamente la cultura italiana del Novecento e del nuovo secolo, come editore e come scrittore. Ha guidato per cinquant’anni la casa editrice Adelphi, pubblicando nel nostro Paese libri che sono pilastri della civiltà europea (e non solo) e ha contribuito in maniera fondamentale a promuovere la cultura italiana all’estero. In questo giorno di dolore, l’Associazione Italiana Editori si stringe alla famiglia e ai colleghi della sua casa editrice”.