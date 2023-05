Mosca denuncia: “Intercettati due aerei della Nato in volo sul Mar Baltico”. Grave attentato a Luhansk

Poco fa su un canale di Telegram, il ministero della Difesa di Mosca ha riportato che la Russia avrebbe intercettato due aerei della Nato in volo sul Mar Baltico. Immediatamente è stato fatto decollare un caccia da guerra che avrebbe a sua volta identifico un veicolo francese ed uno tedesco che, con grande probabilità, si stavano accingendo a “violare il confine” russo. Quindi, accertato l’arrivo del caccia russo, scrive il ministero, “I due aerei militari stranieri sono tornati indietro dal confine di Stato, mentre l’aereo da combattimento russo è tornato in tutta sicurezza alla base“.

A Luhansk attentato contro il ministro degli Interni dell’amministrazione filorussa, Kornet, ora ricoverato in terapia intensiva

Per quel che riguarda invece le notizie ‘dal campo’, oggi l’agenzia di stampa russa ‘Tass’, ha reso noto che, a seguito di un attentato avvenuto nel centro del capoluogo, sarebbe rimasto gravemente ferito Kornet, ministro degli Interni dell’amministrazione filorussa di Luhansk: “C’è stato un tentativo di assassinio. E’ ricoverato in terapia intensiva“.

Luhansk: la granata ha divelto la barberia dove si trovava Kornet, è costata la vita ad un passante, ed ha ferito i suoi agenti di scorta

Nello specifico, come hanno poi scritto i media locali, una granata ha divelto un salone da parrucchiere in via Demekhina. A seguito della deflagrazione è morto un passante, e tre agenti di sicurezza sono rimasti gravemente feriti. Come hanno riferito le autorità locali in merito all’accaduto, si sarebbe trattato di un attentato: “Contro la vita di Igor Kornet” che, accompagnato dalla sua scorta, era entrato nel salone di barberia per farsi radere.

