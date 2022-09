MotoGp San Marino 2022, Bagnaia vince in volata su Bastianini

(Adnkronos) – Francesco ‘Pecco’ Bagnaia vince anche il Gp di San Marino, conquistando a Misano la quarta gara di fila nel Motomondiale MotoGp. Il portacolori della Ducati precede in volata per soli 34 millesimi il compagno di marca Enea Bastianini, con lo spagnolo dell’Aprilia Maverick Vinales a completare il podio. Quarto posto per Luca Marini, anche lui in sella a una Ducati, che si lascia alle spalle il leader del mondiale, il francese Fabio Quartararo su Yamaha. Seguono gli spagnoli Aleix Espargaró su Aprilia e Alex Rins su Suzuki in sesta e settima posizione. Andrea Dovizioso (Yamaha) chiude la carriera con un 12° posto. Nella classifica generale, Bagnaia sale a 181 punti ed è secondo a -30 da Quartararo.