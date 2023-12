Mourinho vuole restare alla Roma, ma solo se si cambia musica

José Mourinho è chiaro nel suo desiderio di continuare con la Roma, nonostante la pesante sconfitta contro il Bologna. Il portoghese, tuttavia, pone una condizione per il rinnovo: è necessario cambiare radicalmente le prospettive di mercato. La dichiarazione di Mourinho rappresenta una chiara presa di posizione nei confronti della società, evidenziando il suo disappunto per il mercato estivo che, sebbene abbia portato il colpo Lukaku, si è concentrato su nomi di richiamo e giocatori con un passato più o meno affidabile. Il tecnico non menziona nomi specifici, ma la sua ammissione sull’inadeguatezza della rosa è inequivocabile.

Mourinho sembra suggerire una possibile rivoluzione nella costruzione della squadra. Questo potrebbe coinvolgere sia i nuovi acquisti che i giocatori più anziani, con l’obiettivo di ripartire da un’idea diversa. Il riferimento a quei giocatori che, secondo Mourinho, “non hanno più niente da sviluppare” indica una critica diretta a elementi chiave della squadra.

La punizione pubblica inflitta a Sanches, sostituito dopo soli 17 minuti durante la partita contro il Bologna, sembra essere il manifesto del disappunto di Mourinho. La sconfitta ha messo in evidenza, ancora una volta, le carenze nella mediana giallorossa, con giocatori come Pellegrini e Cristante in difficoltà e altri che sembrano poco utili alla causa.

Mourinho chiude il suo messaggio affermando che, a gennaio, la squadra potrebbe subire solo cambiamenti limitati, ma a partire da giugno sarà necessario intraprendere una nuova strada, con o senza di lui. La decisione ora è nelle mani dei Friedkin, i proprietari del club, che dovranno valutare attentamente la situazione e decidere il futuro del club.