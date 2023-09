Municipio Roma VIII – Ciaccheri: “Sono tante le iniziative previste per la Settimana Europea Mobilità”

Con l’arrivo di settembre torna la “Settimana europea della mobilità”, che vede anche quest’anno l’adesione convinta da parte del Municipio Roma VIII.

Il programma della manifestazione è particolarmente articolato con manifestazioni di ogni genere.

Si comincia oggi alle ore 13,45 con alcuni volontari dei centri anziani davanti alla scuola Macinghi Strozzi alla Garbatella a regolarizzare il traffico pedonale e veicolare per rendere più sicuri gli attraversamenti degli studenti.

Per giovedì 21 settembre sono previste invece due iniziative: la prima riguarda la presentazione alle ore 10,30 presso il Teatro della Scuola di Via Giangiacomo, 13 del Progetto Zona 30 per la limitazione della velocità davanti alle scuole a 30 chilometri orari, mentre la seconda dalle ore 14,30 prevede una giornata di chiusura di una strada scolastica presso la scuola Malaspina in via Antonino Pio nel quartiere San Paolo con la realizzazione di attività didattiche e ludiche dedicate ai bambini in collaborazione con le Associazioni e le realtà scolastiche del territorio.

Durante l’iniziativa sarà presente, inoltre, un desk gestito da Roma Servizi Mobilità, che darà informazioni sul sistema integrato della mobilità (Maas), con materiale illustrativo e gadgets.

Infine, per venerdì 22 settembre altri due appuntamenti. Alle ore 10,30 presso la Sala Consiglio del Municipio Roma VIII la presentazione del Progetto Ingressi scolastici agli studenti del Liceo Caravaggio e Socrate.

A chiudere la settimana “Tutta mia la città – lo spazio urbano a misura di pedone”, assemblea pubblica organizzata da Legambiente a cui parteciperanno fra gli altri Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio Roma VIII, Alessandra Bonfanti di Legambiente, Andrea Benedetto, dell’Università Roma Tre, trasporti, Claudia Mattogno dell’Università La Sapienza, urbanistica, Andrea Catarci, assessore al Personale di Roma Capitale, Luca Gasperini, assessore alla Mobilità Municipio Roma VIII, Marcello Mastrojeni, dell’associazione vittime della strada e Vito De Russis, dell’associazione Diritto dei pedoni.

“Quest’anno – commenta il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri – nella campagna Settimana Europea della Mobilità sarà protagonista il risparmio energetico nell’ambito della mobilità. È necessaria una riflessione sui consumi energetici e la scelta di una mobilità sostenibile può concorrere al risparmio energetico e al miglioramento della vivibilità della città. Dobbiamo fare tutti uno sforzo significativo in tal senso per portare benefici all’ambiente per la qualità della vita e alla salute di tutti i cittadini”.

Max