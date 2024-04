Municipio Roma VIII- Melito (Pd): “E’ stato inaugurata la casa per il ‘Dopo di noi’, un immobile destinato a percorsi di autonomia per persone disabili

Questa mattina è stato inaugurato un nuovo immobile situato in via Aldo Ballarin, nel cuore del Municipio VIII, destinato a percorsi di autonomia per persone disabili.

“E’ stato un piacere partecipare, vista l’importanza di questo progetto per il tessuto sociale del Municipio, per cui intendo ringraziare l’Assessora Alessandra Aluigi per l’impegno profuso”, ha dichiarato la Consigliera Capitolina Antonella Melito, che ha poi continuato: “L’immobile, finanziato attraverso i fondi Pnrr ‘Misura 5 inclusione e coesione’, rappresenta un passo fondamentale verso l’obiettivo di valorizzare il patrimonio comunale per servire al meglio la comunità locale, grazie a questo finanziamento, infatti, Roma Capitale ha potuto avviare ben 30 progetti, con un totale di 21 milioni di euro, dedicati all’autonomia delle persone con disabilità.

Tali fondi rappresentano, come dichiarato dall’Assessora capitolina Barbara Funari, che ringrazio, un investimento rilevante per la città di Roma, che si impegna a riqualificare il proprio patrimonio pubblico per offrire spazi e servizi adeguati alle esigenze territoriali. Questo evento segna solo l’inizio di un percorso che vede il PD e l’amministrazione impegnati nella costruzione di una società più inclusiva e solidale, fornendo – continua la Consigliera Melito, Vice Presidente della Commissione Innovazione Tecnologica – servizi sociali mirati non solo a rendere più autonome le persone ma anche ad offrire opportunità di inclusione nel mondo del lavoro, anche attraverso l’uso innovativo della tecnologia informatica.

Con questa, sono già tre le case aperte nella Capitale, offrendo non solo un tetto, ma anche un futuro di autonomia e dignità alle persone con disabilità. Si continuerà a lavorare con determinazione per garantire a ogni cittadino di Roma le opportunità e i servizi di cui ha bisogno, per vivere una vita dignitosa e appagante” conclude.

