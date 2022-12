Municipio X – I M5S: “Il parco Ferrero pulito dai cittadini, non dall’amministrazione Falconi”

Municipio X – I M5S: “Il parco Ferrero pulito dai cittadini, non...

“Apprezziamo sempre la passione con cui i cittadini si prendono cura del territorio ma sono le amministrazioni che devono dare risposte. È questo il caso della manutenzione del Parco Willy Ferrero a Piazza Gasparri ad Ostia, finanziata dal Movimento 5 Stelle e che la maggioranza a guida PD non è riuscita a portare avanti, tanto che si precipita a far proprie le lodevoli iniziative di cittadini ed associazioni di cittadini per pulire e sottrarre all’incuria ed al degrado il parco.

Nel caso appena succitato del parco Willy Ferrero, ad essere precisi, la precedente giunta M5S aveva approntato un programma di riqualificazione, finanziando con 630.000 € un pump track – una pista ciclabile – che avrebbe caratterizzato in maniera forte ed innovativa la destinazione dell’area, marcandone la vocazione sociale. Precisiamo pure che il pump track è molto più che manutenzione. Diciamo pure che se l’amministrazione Falconi risulta inabile a portare a termine in maniera autonoma – cioè senza il fondamentale apporto di cittadini ed associazioni – la manutenzione ordinaria del parco, figurarsi quando si tratta di manutenzione straordinaria o, ancora meglio, di realizzare strutture sportive e sociali innovative e fondanti come il pump track.

E come lo Skate Park, che la giunta M5S ha realizzato ad Ostia, vanto del territorio perché oggi accoglie campioni internazionali e forma i nostri ragazzi.

A proposito, attendiamo ancora una risposta all’interrogazione del 19 ottobre scorso con cui noi del gruppo consiliare M5S del Municipio X, abbiamo chiesto agli assessori competenti ed al Presidente che fine avesse fatto lo stanziamento in bilancio di 630.000 euro per la realizzazione del pump track del parco Ferrero”.

Lo dichiarano i consiglieri M5S del Municipio X, Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti

