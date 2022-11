Museo della Scienza, via al bando, investimento da 75 milioni di euro. Parte il 14 novembre la prima fase per la realizzazione del Museo della Scienza in via Guido Reni, presso gli spazi dell’ex caserma.

Nella Sala della Protomoteca in Campidoglio il sindaco Roberto Gualtieri, gli assessori Maurizio Veloccia e Miguel Gotor (urbanistica e cultura), la presidente del II municipio Francesca Del Bello e il premio Nobel Giorgio Parisi illustreranno i dettagli del bando internazionale per la progettazione del polo, che sorgerà all’interno degli spazi dell’ex caserma al numero 7 dell’asse del Flaminio.