Napoli, De Laurentiis: “James Rodriguez, Manolas e Lozano, vi dico tutto”

Nessun passo indietro, De Laurentiis conferma tutto: il Napoli punta forte su James Rodriguez e Manolas. Il fantasista colombiano è una richiesta di Ancelotti, l’allenatore azzurro è convinto che possa fare di nuovo bene sotto la sua gestione dopo gli anni al Real Madrid. A confermare la trattativa è lo stesso De Laurentiis in una lunga intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss: “Noi abbiamo sempre detto che avevamo bisogno di mettere a punto i due terzini ed un attaccante. James Rodriguez risponde ad un quadro di desiderio di Carlo Ancelotti, non so quanto risponda al 100% alle nostre esigenze di gioco. Pero’ non si può mettere in dubbio una capacità di un simile calciatore. Visto che Ancelotti lo desidera ampiamente, io non faccio una piega ed ho detto “andiamo avanti con la trattativa””.

De Laurentiis non si farà trovare impreparato, anche nel caso in cui dovesse saltare l’arrivo di James Rodriguez: “Se non dovesse andare in porto questa soluzione che stiamo comunque elaborando con Mendes, Raiola ha anche la possibilità di darci Lozano. Ho sentito della possibilità di prendere entrambi, ma non esageriamo. Mendes è il più bravo e intelligente agente d’Europa, con lui abbiamo altri discorsi aperti con altri calciatori. Sarà molto costoso James, però se dobbiamo fare un sacrificio lo facciamo”.

De Laurentiis su Manolas

Non solo James Rodriguez, il Napoli lavora anche Manolas, come affermato da De Laurentiis: “Ci stiamo lavorando perché nel momento in cui ha comunicato il suo disinteresse a continuare con il Napoli il nostro Albiol, ad un certo punto finché non vogliamo obbligare nessuno a restare, sono chiamato a rimpiazzarlo. Ed un buon rimpiazzo può essere il greco. Ci sono due scogli da superare: capire l’aspetto caratteriale, Giuntoli dovrà capire se è compatibile con il nostro spogliatoio perché non possiamo avere problemi. Il secondo nodo è legato alla Roma, bisogna capire che idee avrà la Roma. Dobbiamo capire a che prezzo acquisirlo, perché parliamo di un calciatore che inizia ad avere la sua età e che diventa un vuoto a perdere perché poi non lo puoi rivendere”.

Ha ribadito De Laurentiis: " Ci sto ad investire del denaro, ma la clausola deve essere abbassata perché se si abbina allo stipendio altissimo del calciatore è chiaro che siamo troppo alti. Con tutto il rispetto che ho di Manolas, con una logica legata alla sua età, lo valuto una cifra molto più bassa. Ci sono certi presidente che vogliono comprare da me calciatori alla metà di quanto loro hanno venduto alcuni calciatori a me. Tutti vogliono fare i primi della classe, soprattutto in Italia. Con il Real Madrid io avevo trovato l'accordo in 3 minuti per Higuain", ha concluso De Laurentiis.