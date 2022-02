Napoli-Inter 1-0, big match per il primo posto – Diretta

(Adnkronos) – Napoli e Inter in campo per il big match della 25esima giornata, in palio il primo posto in classifica.

Il Napoli parte col piede sull’acceleratore e passa in vantaggio al 6′. Palla per Osimhen, che anticipa de Vrij e viene toccato dal difensore nerazzurro. L’arbitro Doveri, richiamato dal Var, rivede le immagini e assegna il calcio di rigore. Insigne dal dischetto non trema, 1-0. L’Inter accusa il colpo e concede spazi ai padroni di casa, che sfiorano il bis al 13′. Zielinski controlla al limite dell’area e piazza il sinistro: palo. Dopo l’avvio forsennato, il ritmo cala e l’Inter entra in partita, avanzando il baricentro e aumentando la pressione nella metà campo offensiva.