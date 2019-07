Napoli, l’agente di Pepè a Dimaro: i dettagli sulla commissione

Il Napoli spinge per Pepè del Lille, è lui il nome caldo per l’attacco azzurro. In questo senso l’agente del calciatore è atterrato pochi minuti fa a Dimaro, sede del ritiro del Napoli, con un elicottero.

Ora l’agente del calciatore e il Napoli definiranno l’intesa già trovata da tempo: Pepè ha infatti già detto ‘sì’ alla società azzurra. La richiesta dell’attaccante è di 5 milioni di euro per l’ingaggio più altri 5 di commissione. L’incontro di oggi può essere decisivo per l’accordo definitivo tra le parti. Con il Lille c’è la possibilità di trovare l’intesa anche per via dell’interesse della società francese per Ounas.