Napoli Milionaria, il grande teatro di Eduardo su Rai3 oggi 9 Aprile 2020: orario, cast commedia, trama

Napoli Milionaria torna in tv. Il grande teatro riapre il palco sul piccolo schermo con l’opera interpretata da Massimo Ranieri e Barbara De Rossi, per la regia di Franza Di Rosa.

Di che storia si tratta? Di cosa parla Napoli Milionaria? E a che canale, in quale orario andrà in onda oggi? Ecco tutte le news e le anticipazioni.

Napoli Milionaria, il grande teatro su Rai3 oggi 9 Aprile 2020: orario, cast commedia, trama

Torna in tv la grande commedia di Eduardo “Napoli Milionaria”, prima opera della raccolta Cantata dei giorni dispari, nella versione che vede protagonisti Massimo Ranieri, Barbara De Rossi ed Enzo Decaro, in onda giovedì 9 aprile alle 21.20 su Rai3.

Elaborata per la prima volta nel 1945, ha come protagonista Gennaro Jovine (Ranieri) che nel corso della la guerra vive insieme alla famiglia, composta dalla moglie Amalia (Barbara De Rossi) e dai figli.

La famiglia Jovine, per sbarcare il cosiddetto lunario, si danno alla borsa nera, e sarebbe il commercio illegale di prodotti di prima necessità, fino al momento in cui, nel corso di un controllo della polizia, Gennaro deve fingersi morto per non fare scoprire gli affari di famiglia.

Il resto della famiglia continua a trovare dei modi per sopravvivere. Amalia, ad esempio, stringe una particolare amicizia con Errico Settebellizze (Enzo Decaro), intanto che la figlia Maria Rosaria (Ester Botta) resta incinta di un soldato americano e il figlio Amedeo (Fabrizio Nevola) inizia a rubare auto.

Uscendo dal carcere, Gennaro trova una famiglia del tutto diversa, che non bada a lui mentre festeggia il compleanno di Errico. Ecco che allora l’unico rapporto lo avrà con la figlia più piccola, Rituccia, molto ammalata, a cui Gennaro racconterà i suoi pensieri, tra cui il celeberrimo “Ha da passà ‘a nuttata”.