Napoli-Roma 2-1, azzurri allungano in vetta

(Adnkronos) – Il Napoli allunga ancora in vetta alla Serie A. Gli azzurri soffrono ma sconfiggono 2-1 la Roma al ‘Maradona’ grazie ad un gol al 41′ della ripresa di Simeone e si porta +13 sull’Inter seconda in classifica. In avvio Kvaratskhelia pericoloso, poi Kim rischia l’autogol. Al 17′ il vantaggio dei ragazzi di Spalletti con un super gol di Osimhen, che addomestica con petto e coscia un cross del fuoriclasse georgiano e poi scarica di potenza in porta. Nella ripresa Kvaratskhelia e Lozano si divorano il raddoppio, El Shaarawy trova il pari al 75′ ma a 4’ dalla fine decide il ‘Cholito’, entrato da pochi minuti al posto di Osimhen. I giallorossi restano fermi a quota 37 in sesta posizione, a 16 lunghezze dai partenopei.

La Roma approccia bene la partita ma poco dopo il quarto d’ora è il Napoli a sbloccare la gara con un gol di Victor Osimhen al suo 14° centro in questo campionato. Il centravanti nigeriano eguaglia il suo record di reti in Serie A con uno splendido gol, arrivato dopo una triangolazione tra Mario Rui e Khvicha Kvaratskhelia. Il cross del georgiano, morbido e ben calibrato, finisce sul corpo dell’ex Lille che alle spalle di Ibanez ha la lucidità di non tentare subito il colpo di testa, ma di addomesticare il pallone tra due avversari e poi di scaraventarlo alle spalle di Rui Patricio con un destro fortissimo.

Dopo la rete del vantaggio il Napoli gestisce bene la partita senza correre rischi. L’occasione giallorossa arriva ell’ultimo minuto di recupero con un tiro di Spinazzola che chiama Meret all’intervento.

Nel secondo tempo il Napoli ha la possibilità di raddoppiare. Su un cross di Lozano, Kvara tutto solo in area sbagliato un aggancio molto facile vanificando una ghiotta opportunità. Su una ripartenza tre contro due è poi Lozano a chiamare Rui Patricio al grande intervento. Alla mezz’ora i ragazzi di Mourinho trovano il pari: cross di Zalewski e deviazione di El Shaarawy, bravo a prendere il tempo a Lozano e a battere Meret.

Nel finale, quando sembra che il pari sia scritto arrivato il terzo gol in questo campionato di Simeone. Proprio come accadde a San Siro contro il Milan, il Cholito a una manciata di minuti dalla fine trovato la rete del match: suggerimento di Zielinski, mancata chiusura di Smalling, per la gioia dell’argentino che trafigge Rui Patricio e mette un ulteriore timbro sulla corsa Scudetto del Napoli.