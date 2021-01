Napoli, voragine nel parcheggio dell’ospedale del Mare: nessun ferito

Un boato, la voragine e la paura. Nel parcheggio dell’ospedale del Mare, a Napoli, un enorme baratro si è aperto intorno alle 6 e 45 di questa mattina. Il crollo è stato anticipato da un forte rumore che ha messo in allarme i pazienti e il personale della struttura. Nessuna persona è stata però coinvolta.

Non si registrano infatti feriti, tre o quattro auto sono state però inghiottite dal cedimento del terreno. I vigili del fuoco, accorsi immediatamente sul posto, escludono una deflagrazione: l’ipotesi più accreditata è quella di un cedimento strutturale.

Il crollo è avvenuto in una zona distante dalla struttura ospedaliera vera e propria e dal Covid hospital: la parte in cui si è verificato è attigua alla struttura creata in primavera con Covid center e ora in disuso.