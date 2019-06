Nastri d’Argento 2019, conto alla rovescia

Intanto la location, parliamo del prestigioso palco del Teatro Antico, storico sinonimo di grande Teatro e di preziosi eventi cinematografici.

Qui infatti avrà luogo l’annuale appuntamento con l’assegnazione dei Nastri d’Argento che (preceduta dall’anteprima del 3 luglio su Rai Movie), avremo poi modo di vedere venerdì 5 Luglio – in seconda serata su Rai 1 – con la regia di Marco Brigliadori, e ‘portata’ oltre i confini da Rai Italia. In realtà la serata di Gala, e la proclamazione dei vincitori, avrà invece luogo in quel di Taormina sabato 29 giugno.

Nastri d’Argento 2019, Ferzetti conduttrice e candidata

“Sono molto emozionata, grata e felice di avere l’onore di essere la padrona di casa di questa edizione. È un anno speciale per me ricco di nuove esperienze professionali a cui sono lieta di aggiungere anche la conduzione ai Nastri d’Argento. Ringrazio il Sngci per questa opportunità unica”, ha affermato emozionata l’attrice Anna Ferzetti la quale, oltre che i panni di conduttrice della premiazione, vive anche la suspances di dover salire sul palco… a ritirare un premio.

lei è infatti nella lizza dei candidati ai Nastri D’Argento 2019 come Miglior attrice non protagonista, per aver interpretato un ruolo in i’Domani è un altro giorno’, il film di di Simone Spada.

Mentre mancano pochi giorni per rivelare le ‘cinquine’ che andranno a contendersi gli ambiti e storici riconoscimenti, ricordiamo infatti che sono i giornalisti cinematografici, ed i giurati designati dal Sindacato Giornalisti Cinematografici Italiani ad organizzare da sempre il Premio, indicando film, attori, sceneggiature e quanto compone la Settima Arte, indicando quanti a loro giudizio ‘critico’ e rodato, sono meritori del tributo.

