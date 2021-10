Nations League, Italia Spagna – Diretta

Italia-Spagna 0-2 dopo il primo tempo della semifinale di Nations League. A decidere fin qui la sfida di San Siro in favore delle ‘furie rosse’ la doppietta di Ferran Torres in gol al 17′ e al 46′. Azzurri in 10 dal 41′ per un doppio giallo a Leonardo Bonucci.

Il pubblico di San Siro ha accolto con applausi ma anche fischi e qualche ‘buu’ la lettura delle formazioni quando è stato pronunciato il nome di Donnarumma, ex portiere del Milan. L’estremo difensore è stato protagonista di una clamorosa papera: sullo 0-1 non ha trattenuto il pallone, dopo una conclusione da fuori area, ed è stato salvato dal palo. La Nazionale del ct Mancini ha avuto le due migliori occasioni nel giro di pochi secondi. Al 34′ Bernardeschi ha centrato il palo con un sinistro dopo una lunga cavalcata sulla fascia destra. Poco dopo, Insigne ha fallito una chance clamorosa da 10 metri: palla larga.