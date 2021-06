Nazionale, Insigne: “Sto vivendo una favola. Futuro? Al Napoli penserò dopo”

“È la prima volta che vivo una competizione così da protagonista, ne sono orgoglioso, sto vivendo una favola”. Così Lorenzo insigne racconta la sua avventura a Euro 2020. Il fantasista del Napoli è uno dei punti fermi della nazionale di Roberto Mancini. Titolare del tridente insieme a Immobile e Berardi, ha già messo a segno un gol.

E non intende fermarsi qui: “Sto dando più del 100% per ripagare la fiducia di squadra e mister mettendo in campo le mie qualità per arrivare a un solo obiettivo“, ha detto in conferenza stampa. Sabato toccherà a lui guidare l’Italia nell’ottavo di finale contro l’Austria. Per ora è concentrato solo su quello, al resto penserà dopo.

“Penso solo a giocare l’Europeo, dopo ci sarà tempo per parlare con il Napoli – ha ribadito Insigne, svelando il segreto di questa nazionale – La nostra forza è il gruppo, con Mancini ho chance in più, fa un modulo adatto alle mie caratteristiche e a tutti quelli che giocano”.

Sulle spalle ha la maglia numero 10, un numero che pesa, per quello che rappresenta. Insigne non ne ha paura: “Io ho una grossa responsabilità a indossare questa maglia ma non voglio mettermi pressione addosso. Cerco sempre di scendere in campo più spensierato possibile: il mister dà tanti consigli a me come agli altri, poi è stato un grande calciatore e può insegnarci tanto. Possiamo mettere in pratica i suoi insegnamenti”.