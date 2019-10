Nba, giocatore dei Boston Celtics sbatte al soffitto… in bagno

Altezza mezza bellezza… ma occhio alla testa! Ne sa qualcosa Tacko Fall, ‘rookie’ dei Boston Celtics (Nba) il quale, non in campo, ma ha seriamente sbattuto la testa in bagno! Il giocatore, alto ben 2 metri e 29 centimetri aveva infatti finito di lavarsi le mani quando, uscendo frettolosamente ha cozzato violentemente contro il soffitto, particolarmente basso rispetto alla sua imponente mole.

Immediatamente, per il 23 enne senegalese è stato approntato quello che nel gerco sportivo locale viene chiamato ‘concussion protocol’, una serie di accurati test di controllo, atti a verificare le condizioni psico-fisiche di unì’atleta dopo aver subito un colpo alla testa.

Max