Netflix, da novembre arriva anche abbonamento con pubblicità

(Adnkronos) – Arriva a novembre ‘Base con pubblicità’, il piano di abbonamento più economico offerto da Netflix. Abbonamento che include interruzioni pubblicitarie per abbattere il costo mensile nel nostro Paese a 5,49 euro. Il nuovo Piano – presentato alla stampa da Greg Peters, Chief Operating Officer di Netflix – sarà disponibile dal 3 novembre in 12 paesi particolarmente ‘importanti’: oltre all’Italia, l’elenco include Australia, Brasile, Canada, Corea, Francia, Germania, Giappone, Messico, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti.

Peters ha sottolineato che il piano Base con pubblicità mantiene invariata l’offerta di film e programmi, mentre la qualità video è limitata fino a 720p/HD (ora sia per il piano Base con pubblicità sia per il piano Base). Quanto alle interruzioni pubblicitarie copriranno una media di 4-5 minuti all’ora: al momento del lancio le pubblicità avranno una durata di 15 o 30 secondi e saranno inserite prima e durante le serie e i film. Inoltre un numero limitato di film e programmi televisivi non sarà disponibile a causa di restrizioni legate alle licenze (“ma ci stiamo lavorando” ha spiegato Peters) e non ci sarà nessuna possibilità di scaricare titoli.

Il manager Netflix ha sottolineato come “il piano Base con pubblicità rappresenta anche un’incredibile opportunità per gli inserzionisti: la possibilità di raggiungere un pubblico eterogeneo, compresi gli spettatori più giovani che sempre più spesso non guardano la TV lineare”. Per ‘aiutare’ gli inserzionisti a fornire “le pubblicità più pertinenti per i consumatori offriremo ampie possibilità di targeting per paese e genere dei contenuti. Gli inserzionisti – ha sottolineato – potranno anche evitare che le loro pubblicità appaiano su contenuti che potrebbero essere incoerenti con il loro brand”. Quanto agli ascolti Netflix annuncia di avere stretto partnership con DoubleVerify e Integral Ad Science per verificare la visibilità e la validità del traffico a partire dal 1° trimestre del 2023.