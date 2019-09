Netflix cambia, come di consueto: si aggiorna, modifica, e alla fine comunica il da farsi ai propri utenti. Succede anche con le variazioni di palinsesto in questa settimana di Settembre.

Cosa accade? Molto semplicemente, alcuni contenuti sono eliminati. Ecco quali

Netflix ecco i contenuti eliminati questa settimana Settembre 2019: nomi dei programmi e indicazioni

La sovrana dello streaming, Netflix, anche questa settimana di settembre 2019 elimina alcuni contenuti: ecco quali.

Netflix, è noto, negli ultimi mesi ha prodotto diversi cambiamenti e cancellazioni.

Si sa che la piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha lanciato tantissimi nuovi contenuti, ad esempio: tra questi, il continuo di tante stagioni di serie TV in corso. Per esempio La Casa di Carta e la terza stagione di Stranger Things, entrambe hanno avuto un successo clamoroso.

Ci sono però, al contempo, anche tanti contenuti che verranno eliminati per fare spazio ad altri nuovi.

Ad esempio, da martedì 3 settembre non si può assistere a The Hateful Eight, che parla di un cacciatore di taglie e della sua prigioniera, dopo la guerra civile americana.

E’ dal 4 settembre che sparisce anche il documentario First Contact: Lost Tribe of the Amazon nel quale un antropologo va nell’Amazzonia per scoprire se la comparsa di una tribù a lungo sconosciuta, indichi la fine delle civiltà che vivono in totale isolamento.

E’ arrivato il gong anche per i film In-Lawfully Yours, La cura del Benessere e I Puffi: Viaggio nella foresta segreta.

E poi, c’è un ultimo titolo che verrà eliminato: il film The Gunman, la storia di un mercenario di black op che scopre che qualcuno della sua organizzazione lo vuole morto.