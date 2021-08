Nettuno, incendio in garage condominiale

Paura a Nettuno dove intorno alle 10:30 di questa mattina è divampato un incendio in un garage condominiale che ha richiesto l’intervento delle squadre specializzate per far evacuare i residenti della palazzina di tre piani. A destare preoccupazione una densa colonna di fumo divampato dai piani sotterranei di un condominio di via XXIV Maggio.

Richiesto l’intervento dei soccorritori i pompieri hanno sgomberato gli abitanti per spegnere il rogo in sicurezza. All’interno dell’autorimessa tre autovetture e un trattore. L’edificio sovrastante è stato sgomberato fino al termine dell’intervento di bonifica del garage.

Seguono aggiornamenti