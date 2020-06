New York, lockdown allentato: in 400mila tornano a lavoro

Quattrocentomila persone torneranno a lavoro a New York. La Grande Mela esce infatti dal lockdown più duro per entrare nella Fase 1, la prima delle quattro identificate per uscire dall’emergenza. Ogni fase, in previsione, durerà almeno due settimane, il tutto dipenderà dall’andamento della curva epidemica. Mentre gli Stati Uniti affrontano l’ondata di manifestazioni alimentate dalla morte di George Floyd, New York fa un passo importante verso il ritorno alla graduale normalità.