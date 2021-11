No Green pass, a Roma la protesta al Circo Massimo

No Green pass a Roma, sono almeno 150 i manifestanti presenti al Circo Massimo dove è in corso la protesta contro il certificato verde e i vaccini anti-covid. Al momento la situazione appare sotto controllo. Tra gli slogan dei no pass: noi “siamo il Movimento Ondulatorio che cambierà la realtà delle cose”, “il popolo delle piazze d’Italia”.

La coreografia della piazza è affidata a palloncini bianchi e azzurri, ad alcune bandiere tricolore e a una bandiera del Real Madrid. “Non siamo rivoluzionari, siamo conservatori delle nostre libertà e oggi ci riuniamo in tante piazze italiane – ha detto una manifestante al megafono -. Non diciamo ‘no Green pass’ ma ‘via Green pass’. Non cediamo alle provocazioni ma facciamo un inno alla vita”.