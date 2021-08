‘No -vax’ assaltano la Bbc: tensioni a Londra, manifestanti contro i passaporti vaccinali (VIDEO)

Nel tardo pomeriggio di oggi a Londra, al grido di “Vergonatevi”, un gruppo di manifestanti dichiaratisi ‘no-vax’, ha assaltato uno studio della Bbc, ubicato nell’area occidentale della city.

A monte dell’accesa protesta, hanno poi riferito i manifestanti, le responsabilità della famosa emittente rispetto al Covid, a loro dire rea di “non dare informazioni corrette”.

Londra: i ‘no-vax’ contro i passaporti vaccinali, scontri con gli agenti

In particolare, al centro della manifestazione (i cui video stanno girando in questi minuti su tutti i social), la contrarietà ai passaporti vaccinali e, in particolare, quelli per i vaccini per i bambini.

Ingente lo spiegamento delle forze dell’ordine, che hanno difeso il complesso televisivo di White City non lesinando anche i ‘modi duri’.

Alcuni momenti degli scontri di oggi, pubblicati sul canale Youtube del ‘The Guardian’

Max