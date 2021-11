Nomine Rai, Renzi: “Conte un anno fa mandava veline al Tg1”

“La posizione grillina sulla Rai dimostra che non c’è bisogno di piani segreti per distruggere i Cinque Stelle: basta lasciar fare a Giuseppe Conte. Fa tutto da solo”. Così Matteo Renzi su Facebook commentando la decisione del Movimento 5 Stelle di non andare più nei canali Rai contro le nomine rese note questa mattina. “Un anno fa mandava veline e immagini al Tg1, oggi annuncia che non andranno più in TV . È stato bello, grazie di tutto. In momenti come questi, un pensiero ritorna alla mente: sì, ne valeva la pena”.