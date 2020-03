‘Non avere paura’, testo della canzone di Tommaso Paradiso protagonista del flash mob di oggi

“Non avere paura quando a n tratto si fa buio”. Tommaso Paradiso canta di una ragazza fragile e spersa in un mondo ancora tropo grande per lei. Estrapolata così, però, quella frase può essere contestualizzata al periodo attuale, dove la paura la fa da padrona e prova a impadronirsi dei cuori degli italiani.

Uno dei modi per allontanare la paura e la sensazione di essere completamente soli è quello di cantare fuori dai balconi, nel corso dei flash mob che negli ultimi giorni hanno preso piede in Italia fino a diventare un appuntamento fisso per chi avesse voglia, seppur per pochi minuti, di sentirsi meno solo. Oggi martedì’ 24 marzo si canta ‘Non avere paura’ di Tommaso Paradiso.

‘Non avere paura’, tutte le parole

Tommaso Paradiso è uno dei cantautori più in voga del momento, anche dopo la separazione dai Thegiornalisti, band con cui ha raggiunto il successo con una serie di brani che nel corso degli anni hanno raggiunto le vette degli ascolti in Italia. ‘Non avere paura’ è una delle prime canzoni di Tomamso Paradiso da solista.

Per chi non sapesse il testo a memoria e volesse leggerlo alle 18, quando la canzone verrà cantata dai balconi, vi forniamo le parole di ‘Non avere paura’:

Se mi guardi così

Se mi sfiori così, se

Avvicini la tua bocca al mio orecchio, oh

Non finirà bene, ma ti prego no

Non smettere, non smettere mai

La notte è benzina

La notte incatena

La notte è questa faccia allo specchio, oh

E ora cade giù

Pure una lacrima

Nel frattempo sto ridendo

Sento una musica ogni volta

Che ti sto accanto quando ti perdo

E poi ci ripenso come se fosse la fine del mondo

No, non avere paura

Quando vai a dormire sola

Se la stanza sembra vuota

E se senti il cuore in gola

Non avere paura

Mi prenderò cura io di te, oh

Se ti abbraccio così

Se ti stringo così, se

Appoggi la tua testa al mio petto, oh

No foto, no, no

No tutto, no, no

Ci siamo solo noi

Ci siamo solo noi

Sento una musica ogni volta

Che ti sto accanto quando ti perdo

E poi ci ripenso come se fosse la fine del mondo

No, non avere paura

Quando vai a dormire sola

Se la stanza sembra vuota

E se senti il cuore in gola

Non avere paura

Mi prenderò cura io di te, oh, oh, oh

No, non avere paura

Quando a un tratto si fa buio

E la luna non è accesa

E vorresti una parola

Ma hai solo un rossetto

Mi prenderò cura io di te

Oh, oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh, oh

No, non avere paura

Quando a un tratto si fa buio

E la luna non è accesa

E vorresti una parola

Ma hai solo un rossetto

Mi prenderò cura io di te, oh, oh, oh, oh, oh

No, non avere paura

Non avere paura

Quando vai a dormire sola

Non avere paura

Vorresti una parola

Vorresti una parola

Non avere paura

Mi prenderò cura io di te