Notte Rosa 2019, al via il capodanno estivo romagnolo

Ci siamo, dopo il successo de ‘La Notte del Liscio‘, ora è la volta de ‘La Notte Rosa 2019‘. Un appuntamento ormai consolidato quest’ultimo il quale, forte degli oltre 400 eventi dei quali si compone, è definito ‘il Capodanno dell’estate italiana‘.

Dunque, per il 14esimo anno consecutivo, la Romagna, e non solo, si tinge di rosa per far divertire sia i residenti che i turisti. Da venerdì 5 luglio infatti, le spiagge della Riviera insieme alle location più suggestive della Romagna e delle Marche ospiteranno contemporaneamente su oltre 110 km di litorale più di 400 eventi gratuiti, tra concerti, spettacoli musicali, feste animate per bambini, mostre d’arte e tanto altro.

Come spiega Andrea Corsini, assessore al Turismo regionale, “Dalla spiaggia ai centri storici fino ai borghi e ai castelli, dalla musica al cibo, dal divertimento all’arte e alla cultura: la Notte Rosa è come la Romagna trasversale, poliedrica ed unica. È il suo cuore che batte ed è proprio per questo è diventato l’appuntamento estivo per eccellenza, in grado di attirare milioni di turisti”.

Notte Rosa 2019: musica live in primo piano

Ovviamente anche er questa edizione la musica sarà la grande protagonista della manifestazione, con le presenze di artisti del calibro di Francesco De Gregori , Giusy Ferreri, Baby K, Deejay On Stage, Paolo Belli, Stadio, Federica Carta & Shade, Tiromancino, Mirko Casadei & L’Orchestra, Radio Bruno Estate, Nomadi, e Le Vibrazioni.

Non mancheranno poi momenti suggestivi come ‘La Notte Rosa al Castello di Ferrara‘, appuntamenti dedicati a tutta la famiglia con ‘La Notte Rosa dei Bambini‘, così come grandi eventi di cultura con l’inaugurazione il 6 luglio a Rimini della grande mostra ‘Revolutions’ o l’anteprima, a San Marino, di un festival di rilevanza internazionale per il teatro come il Santarcangelo Festival, in programma il 5 e 6 luglio a San Marino, che ospiterà il suggestivo spettacolo ‘Dragon, rest your head on the seadbed’, dei madrileni Pablo Esbert e Federico Vladimir, allestito con una piscina olimpica come palcoscenico.

‘Una rivoluzione con l’amore al centro’

‘La Notte Rosa’ è l’occasione in cui la Riviera Romagnola racconta al grande pubblico la sua vocazione di terra ospitale e accogliente, in grado di coinvolgere e stupire chi la frequenta. Un territorio sensibile ai cambiamenti, sempre all’avanguardia nel lanciare nuove tendenze, ma che valorizza anche le proprie tradizioni; capace di dare il meglio di sé, facendo sentire i suoi ospiti protagonisti della vacanza. Le luci, i colori, le magiche atmosfere di questa notte sono il meraviglioso scenario che avvolge tutti coloro il cui sogno è quello di star bene.

“In Romagna conosciamo le differenze tra relazioni reali, le piazze, i luoghi e le connessioni virtuali, gli smartphone e gli algoritmi. Per questo quando gli altri dicono di chiuderci, noi ci apriamo: la Notte Rosa è una rivoluzione con l’amore al centro, una rivoluzione fatta di luoghi e di affetti. Siamo una terra che sa interpretare i grandi cambiamenti che avvengono nel mondo, come la svolta plastic-free che da noi si concretizza nelle spiagge, e quella della sostenibilità del cibo, che qui tocca gli alberghi e gli eventi”, tiene a sottolineare Andrea Gnassi, presidente di Visit Romagna.

Inoltre, come ogni anno,la manifestazione si contraddistingue per una nuova immagine coordinata, e quella di quest’anno è (a cura di Expansion Group) “Pink R-evolution”: a 30 anni dagli eventi storici che hanno segnato la volontà di superare i confini e di abbattere muri, l’obiettivo di questa edizione è proprio quello di riscoprire le relazioni e ritrovare il piacere di stare insieme, uniti anche nelle differenze.

Notte Rosa, un venerdì denso di eventi

Tantissimi sono gli appuntamenti che animeranno la serata inaugurale de “La Notte Rosa”. Da nord a sud della Romagna, si parte dal Lido delle Nazioni di Comacchio (FE) con il concerto di BABY K, la rapper più amata d’Italia che si esibirà in Piazza Italia (ore 21.30) e proporrà le sue hit più conosciute. La regina dei tormentoni estivi GIUSY FERRERI sarà, invece, la protagonista a Marina di Ravenna con un concerto in programma in Piazza Dora Markus (ore 22.00) e il suo concerto sarà anticipato dalla MARINA LOVE PARADE, lo show colorato e festoso all’insegna dell’anticonformismo, con dj set a cura di Muccassassina by Marina Flower (ore 21.00). A Cervia (RA) si festeggeranno le donne nello sport con il 7° PREMIO SPORT IN ROSA al Fantini Club n° 182 sul Lungomare Deledda (ore 21.00), dove saranno premiate le atlete italiane che si sono distinte nel mondo. A Cesenatico (FC), in Piazza Andrea Costa, risuoneranno invece le voci più apprezzate del pop italiano con il concerto di RADIO BRUNO ESTATE che quest’anno vede tra i suoi protagonisti nomi come NOMADI e LE VIBRAZIONI. Gatteo a Mare (FC) porterà sul palco dei Giardini Don Guanella l’atmosfera della PAOLO BELLI BIG BAND (ore 21.30): uno show fatto di musica travolgente, gag divertenti e un sound inconfondibile, durante il quale il cantante emiliano proporrà il nuovo singolo “Sei il mio giorno di sole”, dal 31 maggio disponibile in tutti i digital store. Mentre a San Mauro a Mare (FC) i ritmi del liscio romagnolo e non solo saranno i protagonisti della serata con MIRKO CASADEI & L’ORCHESTRA CASADEI al Parco Stefano Campana (ore 21.30), dove il principale esponente del nuovo pop-folk romagnolo proporrà sia i suoni della tradizione, rievocando un mondo di emozioni, sia il suo nuovo singolo “Come se non fosse niente”, scritto per l’ultimo film di Maria Grazia Cucinotta “Tutto Liscio”, girato proprio in Romagna. Bellaria Igea Marina (RN), come da tradizione proporrà un programma di eventi tutti dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie, con la NOTTE ROSA DEI BAMBINI, che vedrà ogni angolo della località animarsi con artisti di strada, trampolieri, percussioni, parate, teatro, musica, burattini e tantissime altre sorprese a partire dalle 21.15. Piazzale Fellini a Rimini, dalle ore 21.30, avrà il privilegio di ospitare FRANCESCO DE GREGORI per una data del DE GREGORI & ORCHESTRA – GREATEST HITS LIVE, il nuovo tour in cui il cantautore sarà accompagnato da un’orchestra composta da 40 elementi, la Gaga Symphony Orchestra, dal quartetto degli Gnu Quartet e dalla band che accompagna ormai da lungo tempo in tour De Gregori, che per l’occasione presenterà in un contesto sinfonico i suoi più grandi successi.

A Riccione (RN), tornerà in Piazzale Roma dalle ore 22.00, Radio Deejay con una speciale anteprima di DEEJAY ON STAGE, il contest estivo dedicato alla scoperta dei nuovi talenti della musica italiana. A Misano Adriatico (RN) ci sarà la band più amata dai giovani: i THE KOLORS in Piazza della Repubblica. Ricchissimo il programma di Cattolica (RN) con le esibizioni degli idoli dei giovanissimi FEDERICA CARTA e SHADE in Piazza Primo Maggio alle ore 22.00, l’animazione alla Spiaggia Bagni 34 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 con il nuovo programma di satira di Rai Radio 2 NUMERI UNI e, a seguire, il dj set e l’irriverente comicità di COMEDY CENTRAL TOUR all’Arena Regina in Piazza della Repubblica alle ore 21.00, con la conduzione di GIGI E ROSS. A Pesaro l’ironia di GENE GNOCCHI coinvolgerà Piazzale Della Libertà (ore 23.00) con lo spettacolo “Sconcerto rock”, in cui sarà accompagnato dalla DINO GNASSI BAND DAL MAURIZIO COSTANZO SHOW.

A mezzanotte infine tutti con il naso all’insù: in contemporanea su tutta la Riviera si terrà un grande spettacolo di fuochi d’artificio che colorano il mare e il cielo di rosa.

