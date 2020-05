Novara: fermato per i controlli coronavirus, si scopre essere latitante decennale

Il fare guardingo ha insospettito la polizia che stava effettuando i controlli in materia di decreto per il contenimento del coronavirus. L’uomo in zona ufficio postale a Novara è stato intercettato, ma quando ha capito di avere attirato l’attenzione degli agenti ha cercato rifugio in un androne di un palazzo.

La fuga è stata molto breve perchè le forze dell’ordine lo hanno prontamente bloccato, alla richiesta dei documenti l’uomo ha dichiarato di non averli con sè e ha mostrato un autocertificazione dubbia.

Quando la polizia ha incalzato l’uomo, è arrivata la confessione: “Finiamola qua sono un latitante”.

Dopo accertamenti è emerso che l’uomo, 53 enne italiano di origine Campana, era latitante e doveva scontare le pene per 9 anni a causa di diversi reati tra cui plurime rapine a mano armata in banca e associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti lo hanno preso in custodia ed arrestato.