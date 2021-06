Nubifragio a Roma, asilo evacuato e disagi

Nubifragio a Roma: caos e disagi in questo martedì di inizio giugno, con la città allagata e, specie nel quadrante nord,le strade trasformate in fiumi in piena. L’allerta meteo annunciata dalla Protezione Civile si è concretizzata intorno alle 12:30. Tra il Nuovo Salario, il Flaminio, Val Melaina e Ponte Milvio le prime segnalazioni tra tombini congestionati e commercianti in strada impegnati per liberarli.

Evacuato un asilo a Ponte Milvio, con i vigili del fuoco intervenuti in soccorso di 40 bambini e 6 adulti impossibilitati ad uscire. Tavolini dei ristoranti a galleggiare sui marciapiedi, auto sommerse fino all’altezza dei fanali, negozi allagati, passanti e scooteristi, a cercar ripari di fortuna. Il maltempo ha imperversato ovunque: tra le aree più colpite Corso Francia, Prati, Montemario e Nomentano.

Allagamenti anche in via Giovanni Conti e via delle Isole Curzolane, al Tufello, Nuovo Salario, nel quartiere Della Vittoria, allagamenti e rallentamenti anche in via Trionfale e mezzi pubblici a singhiozzo, con limitazioni delle corse e i primi bus sostitutivi dalle 14,30. Chiusa la stazione Lucio Sestio della Linea A, e diversi i disagi già lamentati, via social, in tutta la Capitale, per quest’inattesa ondata di potenti rovesci estivi.