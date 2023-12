Nuovo accordo tra Edison e FERA per impianto eolico da 20 MW in Liguria

Nuovo accordo tra Edison e FERA per impianto eolico da 20 MW...

Edison ha firmato un Power Purchase Agreement (PPA) con il gruppo FERA per la gestione dell’energia prodotta da un impianto eolico con una potenza installata di 20 MW, in provincia di Savona, in Liguria.

L’accordo durerà cinque anni e prevede che Edison ritiri tutta l’energia rinnovabile generata e che il gruppo gestirà a mercato e poi rivenderà ai clienti interessati. FERA continuerà con la gestione operativa e di manutenzione dell’asset.

L’intero parco eolico, secondo le stime, produce mediamente 55 GWh annui, cioè tradotto in fabbisogno energetico, è quello di circa 23 mila famiglie.

“Chiudiamo il 2023 da leader di settore, con un portafoglio che negli ultimi mesi si è notevolmente rafforzato nella gestione e vendita di energia rinnovabile ai propri clienti”, ha detto Fabio Dubini, Executive Vice President Gas&Power Portfolio Management&Optimization di Edison. “Grazie ad accordi come questo, da una parte sosteniamo l’installazione di nuove rinnovabili e dall’altra siamo in grado di offrire a consumatori sempre più evoluti e attenti all’impatto delle proprie attività volumi crescenti di energia green, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione dei consumi finali della transizione energetica”.