Nuovo anticiclone in arrivo, caldo eccezionale su tutta l’Europa

(Adnkronos) – E’ confermato: l’anticiclone Monster dominerà l’Europa durante il Ponte di Ognissanti. L’ultimo giorno di ottobre, quando si festeggerà Halloween, questo campo di alta pressione causerà anomalie termiche eccezionali dal Marocco alla Finlandia, con un picco tra Germania, Polonia e regioni alpine, Italia compresa. Anomalie termiche fino a 12 gradi in più rispetto ai valori climatici del periodo. In altre parole, si tornerà indietro di 2 mesi: sembrerà di essere a fine agosto.

Andrea Garbinato, Responsabile Redazione del sito www.iLMeteo.it, prevede una fase eccezionale sul continente, come delineato già da giorni dalle proiezioni meteorologiche più affidabili. In sintesi avremo una cappa anticiclonica centrata tra Germania e Repubblica Ceca, che coprirà tutte le nazioni dall’Inghilterra all’Ucraina, dalla Francia alla Lituania, compresa gran parte della Scandinavia: le uniche zone europee leggermente scoperte, saranno la Grecia ed il nostro estremo settore meridionale dove le temperature rientreranno, dal weekend, nelle medie del periodo o saranno addirittura leggermente inferiori.

I valori più anomali sono attesi tra oggi e domani in Sicilia, Andalusia e Francia sud-occidentale (ai piedi dei Pirenei) con punte di 32-34°C. Tra sabato e domenica avremo ancora picchi di 30-32°C in Francia dove potrebbero essere battuti numerosi record, compreso quello per il mese di ottobre più caldo della storia: l’Anticiclone Monster intanto avrà guadagnato terreno verso Nord-Est andando a portare eccezionali valori anche in Germania, attesi 25°C in Sassonia e nell’hinterland berlinese, poi verso la Polonia.

Ma attenzione. Come avviene sempre durante l’Autunno, l’alta pressione sarà accompagnata da nebbie notturne in pianura: laddove questa riduzione di visibilità faticherà a dissolversi durante il giorno, potremo avere valori massimi più contenuti; per questo prevediamo che numerosi record potranno essere battuti soprattutto in collina e in montagna, sopra il ‘mare di nebbia’ sottostante.

Comunque vada, la cappa termica di Monster colpirà il continente, a conferma di un’infinita Estate 2022: siamo a 5 mesi e mezzo di caldo anomalo nordafricano in Italia, in altre parole quasi metà anno è risultato estivo. Come succede ai tropici, in futuro alterneremo 6 mesi di stagione secca a 6 mesi di stagione umida? Non è escluso a causa dei cambiamenti climatici, il problema è che in Italia di stagione umida non ne vediamo l’ombra, al Nord non piove in modo significativo dal dicembre 2021.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 27. Al nord: locali nebbie in pianura in parziale dissolvimento nel corso della giornata, sole e caldo in montagna e lungo le coste. Al centro: sole e caldo salvo nebbie notturne nei fondivalle interni. Sud: sole prevalente e clima estivo.

Venerdì 28. Al nord: locali nebbie in pianura, cielo poco nuvoloso altrove. Al centro: sole e caldo salvo nebbie notturne nei fondivalle interni. Sud: sole prevalente e clima estivo.

Sabato 29. Al nord: sole e caldo simil-estivo. Al centro: sole e caldo anomalo. Al sud: bel tempo e clima estivo.

Tendenza: Anticiclone Monster di Halloween alla massima potenza fino ai primi di novembre.