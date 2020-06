Nuovo Dpcm 11 giugno: tutte le novità e le attività che riapriranno

È pronto il nuovo Dpcm che entrerà in vigore dal prossimo 15 giugno fino al 14 luglio. Ieri il premier Conte, con una diretta sui propri canali social, ha parlato delle novità presenti nel decreto, che prevede la riapertura di diverse attività finora rimaste chiuse. Ok anche agli sport amatoriali ci contatto come calcetto e calciotto, che riprenderanno però dal 25 giugno.

Novità importanti anche per i bambini: da lunedì 15 giugno, infatti, apriranno i i centri estivi e le aree gioco all’interno dei parchi, come specifica anche il decreto: “E’ consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura – si legge – ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia. E’ consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con l’obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia”.

Ok a cinema e teatri

Come detto a partire dal 25 giugno riprenderanno anche gli sport amatoriali da contatto come calcetto, claciotto, basket e volley. Dal 15 giugno novità importanti anche per i cinema, che riapriranno le sale. Ad una condizione ovviamente, come per tutte le attività che hanno risollevato le serrande.

Ci saranno alcune regole da seguire. Sarà obbligato il distanziamento interpersonale di almeno un metro tra persone non conviventi, così da ridurre al minimo il rischio di contagio. I posti saranno preassegnati, e il numero massimo degli spettatori sarà di 1.000 per le sale all’aperto e 200 per quelle al chiuso.

“Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni”, si legge nel nuovo decreto. Ancora attesa per discoteche, fiere e convegni: “Restano sospese sino al 14 luglio 2020 le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi”, ribadisce il Dpcm in vigore dal prossimo lunedì.