Occhi Blu Trono Over, chi è il corteggiatore di Gemma a Uomini e Donne: età e vita privata

È iniziato tutto con una serie di messaggi nel corso delle due settimane dedicate alle chat. Ora la conoscenza tra Gemma Galgani e Occhi Blu è destinata a proseguire anche all’interno dello studio di uomini e Donne, perché il corteggiatore misterioso si è palesato alle telecamere svelando quindi il suo volto dopo un lungo periodo in cui la sua identità è stata occultata dalle parole.

Chi è Occhi Blu? La domanda si è rincorsa a lungo nelle ultime settimane tra ipotesi e illazioni, come quella che accomunava la figura del corteggiatore a quella del famoso attore Armie Hammer. Ipotesi smentita dai fatti. Occhi Blu si è infatti mostrato alle telecamere per la prima volta in un’esterna con Gemma, durante la quale i due hanno improvvisato un ballo di salsa a distanza.

Occhi Blu, età e provenienza

L’ingresso in studio di Occhi Blu ha spinto subito Tina a lanciargli qualche frecciatina in relazione all’età di Gemma, ritenuta dall’opinionista troppo in là con gli anni per potersi permettere una conoscenza con uomini così tanto più giovani di lei. Occhi Blu ha infatti 38 anni, trenta in meno rispetto alla dama torinese.

Occhi Blu è siciliano, come ha affermato anche in studio e il suo interesse per Gemma si è riflettuto anche nelle chat che i due si sono scambiati nelle scorse settimane, quando il corteggiatore invitata la dama a preparare le valige perché insieme avrebbero potuto affrontare molti viaggi. Un proposito che potrebbe essere smentito o al contrario rispettato, per capire se gemma si realmente interessata a Occhi Blu non resta che seguire le prossime puntata del Trono Over di Uomini e Donne.