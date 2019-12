Oggi in TV, martedì 24 dicembre 2019: cosa c’è stasera in televisione tra film, serie e programmi

Oggi in TV, martedì 24 dicembre 2019: cosa c’è stasera in televisione...

Su Rai 1 in prima serata ecco la Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco dalla Basilica di San Pietro in Roma.

Quanto a Rai 2, ecco Alla ricerca di Dory (Film), la storia di Dory, il pesce che vive felicemente presso la barriera corallina insieme a Nemo e Marlin.

Invece su Rai 3 ci sarà il 43o Festival del Circo di Montecarlo (Evento) in scena nel Principato di Monaco.

Invece su Canale 5 il Concerto di Natale in Vaticano (Show). Dalla prestigiosa sala Paolo VI in Vaticano, Federica Panicucci presenta la nota kermesse.

Su Italia 1 non poteva mancare, anche quest’anno, il film classico di Natale: Una Poltrona Per Due (Film). Invece su Rete 4 7 spose per 7 fratelli (Film), un classico del cinema mondiale.

Infine, su TV8 Fantozzi in paradiso (Film), su Nove invece Un amore di testimone (Film), mentre su La7 invece Rango (Film)

Stasera in TV 24 dicembre 2019: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

