Oggi in TV, Sanremo giovani, Rai 1: in prima serata in gara...

Oggi una serata di grandi emozioni e buona musica in TV, con Sanremo giovani. Su Rai 1, in prima serata arriva la tanto attesa gara in cui 10 giovani artisti si sfideranno per accedere alla categoria Nuove proposte.

Ecco chi sono, come funziona la competizione, chi dovrà giudicarli, e soprattutto dove vedere il programma.

Oggi in TV, Sanremo giovani, Rai 1: in prima serata in gara 10 artisti per accedere alla categoria Nuove proposte. Ecco chi, dove vederlo

Come funziona la kermesse canora di questa sera? E’ presto detto. Secondo quanto comunicato, i concorrenti che si sfideranno saranno in 10, ma solo 5 di loro avranno la fortuna e la chance di esibirsi sul palcoscenico del Teatro Ariston durante la 70ª edizione del Festival di Sanremo.

A questi 5 selezionati si aggiungeranno poi 2 dei vincitori di Area Sanremo che sono stati selezionati dalla Commissione Musicale, e la vincitrice di Sanremo Young, Tecla Insolia.

Dunque un parterre variegato che va a incastrarsi nella seconda rivoluzione in pochi anni del Festival. Dopo la scelta di Claudio Baglioni di inglobare i giovani nella categoria dei Big, Amadeus riporta la categoria Giovani.

Il Festival di Sanremo targato Amadeus si prepara a compiere il suo primo passo. Oggi giovedì 19 dicembre, alle 21.30 su Rai1, Rai Radio2 e RaiPlay “Sanremo Giovani”, dirà chi sono i protagonisti della sezione “Nuove Proposte” della 70ª edizione del Festival e sarà anche un show apripista delle cinque serate televisive attese a febbraio.

aggiornamento ore 6,12

Oggi in TV, Sanremo giovani, Rai 1: ecco il regolamento e come e chi vota

Sarà Amadeus a condurre insieme a una super giuria formata da Pippo Baudo, Carlo Conti, Antonella Clerici, Piero Chiambretti e Gigi D’Alessio.

Il voto dei super giurati si va a sommare a quelli della Giuria Demoscopica, della Commissione Musicale (presieduta da Amadeus) e al Televoto.

Al centro della serata le sfide tra i 10 giovani che hanno superato le semifinali di “Sanremo Giovani a ItaliaSì!”: cinque duelli da cui usciranno 5 Nuove Proposte per il Festival.

Un altro verdetto sarà della Commissione Artistica che sceglierà i due artisti provenienti da Area Sanremo, insieme a Tecla Insolia, vincitrice di Sanremo Young.

aggiornamento ore 9,01

“Sanremo Giovani” rappresenta uno snodo cruciale per la Rai, per chi organizza la kermesse sanremese e anche, di fatto un volano per l’appuntamento di Febbraio in quanto tale. Ma resta, di fatto, una serata di canzoni da ascoltare e di verdetti molto importanti per coloro che sognano una carriera nel mondo della musica.

Amadeus sarà il padrone di casa: è lui che ha rivoluto i giovani in gara separandoli dai big. La serata tra canzoni, votazioni e confronto con i super giurati, rappresenta anche un possibile passaggio verso il ricordo di alcuni artisti che hanno fatto la storia del Festival.

“Sanremo Giovani”sarà anche in onda su Rai Radio2, dalle 21, in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo: come detto sarà disponibile anche su RaiPlay. Il programma si potrà seguire in diretta streaming o rivedere on-demand accedendo alla piattaforma digitale tramite browser o app, da pc, smart Tv, tablet e smartphone.

Quest’anno, si rende noto, sarà realizzata anche la seconda edizione di Sanremo Giovani World Tour, l’iniziativa nata in collaborazione con il Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale per portare per il mondo alcuni dei talenti emergenti della musica italiana, in sette metropoli dei cinque continenti.

aggiornamento ore 11,45