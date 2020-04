Oktoberfest 2020 annullato per coronavirus, l’annuncio di Markus Soeder

Oktoberfest 2020 chiuso per coronavius. L’annuncio è arrivato questa mattina dal presidente della Baviera Markus Söder: “Abbiamo deciso che l’Oktoberfest quest’anno non si terrà. Fa male, dispiace molto, ma quest’anno non è un anno normale. Ai tempi del coronavirus sarebbe irresponsabile tenere una festa popolare del genere”.

L’Oktoberfest 2020 si sarebbe dovuto tenere dal 19 settembre al 4 ottobre a Monaco di Baviera, in Germania, paese che dal 1810 ospita l’evento che da allora si è fermato in sole 24 occasioni, l’ultima durante la Seconda Guerra Mondiale. Un evento raro per la Germania dover annullare un festival che ogni anno porta nel paese milioni di turisti stranieri.

Cos’è L’Oktoberfest

Centinaia di migliaia di persone riunite in capannoni dove scorrono fiumi di birra, ci si veste in modo caratteristico e soprattutto ci si diverte tra uno spettacolo e l’altro. L’Oktoberfest è diventato un marchio di fabbrica di Monaco di Baviera, una tappa fissa per chiunque abbia voglia di vivere una festa dal sapore autentico.

Quest’anno l’Oktoberfest non si farà, è uno dei tantissimi eventi fermati dal coronavirus. Una scelta dolorosa ma logica, per evitare assembramenti in un periodo così difficile per il ondo intero. L’appuntamento è quindi per il 2021, quando tornerà a scorrere birra e i boccali saranno sempre pieni.