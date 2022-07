Omicidio Anzio, accoltellati due buttafuori

Omicidio Anzio, il padre della vittima avrebbe accoltellato due buttafuori.

Nuovi terribili scenari per la terribile vicenda di Anzio: un accoltellamento si è verificato fuori dal commissariato anziate dove due bodyguard erano stati convocati per essere interrogati. Un dramma nel dramma: dopo l’omicidio della notte ad Anzio in cui è rimasto ucciso Leonardo Muratovic, due buttafuori sono stati accoltellati all’esterno del commissariato della cittadina del litorale romano.

A ferirli, secondo quanto emerge, sarebbe stato il padre della vittima. Il quale sarebbe stato fermato e portato in commissariato. I due feriti sono stati condotti all’ospedale: uno di loro sarebbe in gravi condizioni. Di 30 e 57 anni, erano stati convocati in commissariato per essere ascoltati come testimoni per ricostruire quanto accaduto sulla riviera Mallozzi: lavorano nel locale all’interno del quale sarebbe nata la discussione poi degenerata nell’accoltellamento di Muratovic.