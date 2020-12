Risultava agli arresti domiciliari ma era uscita per spacciare cocaina. I carabinieri hanno arrestato una donna di 54 anni, romana, vedova e disoccupata già nota alle forze dell’ordine.

Operazioni carabinieri a Tor Vergata: cosa è successo

È accaduto ieri in via Carminati, a Tor Vergata, i Carabinieri hanno sorpreso la donna che, uscendo dalla propria abitazione senza motivo, dove doveva permanere agli arresti domiciliari, ha incontrato un 43enne romano in strada per cedergli alcune dosi di cocaina. I militari sono immediatamente intervenuti bloccando la pusher e sequestrando il denaro contante e un involucro contenente la droga. Identificato anche l’acquirente che sarà segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quale assuntore.

La successiva perquisizione a casa della donna ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare altre dosi di droga – tra cocaina e hashish – oltre a 415 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. L’arrestata è stata portata in caserma e trattenuta nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.