Oroscopo 10 marzo 2020: previsioni di oggi

Oggi è martedì: cosa hanno preparato i pianeti e le stelle per noi? Lo possiamo scoprire con le previsioni per la giornata di oggi, indagando posizioni, congiunzioni e opposizioni astrali.

Vediamo allora l’oroscopo di oggi, 10 marzo 2020, e che cosa è cambiato rispetto alle ultime previsioni.

Oroscopo 10 marzo: Ariete

La giornata sarà modellata da uno dei due tipi di disagio, il disagio di fare una cosa e il disagio di non fare una cosa. Scegli il primo tipo perché il disagio sarà breve e più leggero del previsto.

Oroscopo 10 marzo: Toro

Gli uomini della pioggia esistono, cioè persone con sufficiente conoscenza, esperienza e pura fortuna per aprire il cielo e lasciare che i risultati scendano. Di solito fanno pagare un sacco di soldi. È una buona cosa che si possa anche imparare a fare la pioggia.

Oroscopo 10 marzo: Gemelli

Se stai pensando a qualcosa che limita la tua fiducia in te stesso o nel tuo futuro, è un pensiero discontinuo. I pensieri discontinui appartengono ai cassetti, non ai cassetti dai quali possono tornare per perseguitarti.

Oroscopo 10 marzo: Cancro

Sei in vena di colpire in modo indipendente, e questa è la modalità che ti permetterà di socializzare liberamente, fare rete con l’impunità e trovare opportunità che sembrano fatte su misura per te.

Oroscopo 10 marzo: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 10 marzo: Leone

La lingua ti consente di vivere in un mondo simbolico. Ogni parola che ascolti, leggi o dici collega il tuo cervello a qualcosa. È possibile viaggiare in un momento di gioia o di difficoltà nella frazione di secondo che serve per dire una parola.

Oroscopo 10 marzo: Vergine

Evita di rispondere alle domande che non ti sono state poste o di spiegarti prima che tu debba farlo. Queste mosse indeboliranno la tua posizione. Mantieni le cose brevi e lascia che si svolgano secondo un ritmo da dare e avere.

Oroscopo 10 marzo: Bilancia

A volte ti senti come se non sapessi cosa stai facendo quando, in realtà, ci sono molti modi per “sapere” che stai scontando. Taci i tuoi dubbi interiori; credi in te stesso; e continua.

Oroscopo 10 marzo: ScorpioneL’amore romantico è una danza che, come il tango o il fox trot, richiede una certa quantità di spazio e tensione tra i partner. Sii consapevole di questo. Rimani forte e consapevole mentre ti muovi.

Oroscopo 10 marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 10 marzo: Sagittario

Qualsiasi canzone che ascolti cento volte di seguito ti farà innervosire, anche se è iniziata come la tua canzone preferita. C’è un punto in cui anche le ripetizioni più gioiose devono essere interrotte.

Oroscopo 10 marzo: Capricorno

Non hai bisogno dell’approvazione per andare avanti. È troppo presto perché gli altri capiscano davvero quello che stai facendo, quindi non dare loro la possibilità di fermarti. Finché sai cosa stai facendo, questo è ciò che conta.

Oroscopo 10 marzo: Acquario

Sembrerebbe che quello che riceve un trattamento speciale sia la persona più potente nella stanza, ma non è proprio così. I controlli vengono spostati su un livello inferiore e meno visibile.

Oroscopo 10 marzo: Pesci

Il tuo modo di vedere qualcosa è prezioso. Quando lo condividi con qualcuno che potrebbe usare alcune diverse prospettive, fai un regalo. Quando ti prendi il tempo di presentare attentamente le tue opinioni, questa è piuttosto carta da pacchi.

