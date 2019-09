Oroscopo 11 settembre 2019: cosa dicono le stelle

Ecco l’oroscopo per la giornata di mercoledì 11 settembre 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 10 settembre 2019.

Oroscopo 11 settembre: Ariete

Non è necessario forzare le persone a consegnare ciò che desideri – te lo daranno felicemente se lo chiedi bene. Potresti essere assertivo per natura Ariete, ma a volte è necessario un approccio più cooperativo per ottenere le cose di cui hai bisogno.

Oroscopo 11 settembre: Toro

Tutti commettono errori – sì, persino un Toro – quindi non picchiarti perché qualcosa per cui avevi grandi speranze è andato storto. Ammetti a te stesso che hai fatto una brutta telefonata e scopri come poterne fare di meglio una prossima volta.

Oroscopo 11 settembre: Gemelli

La tua fiducia dovrebbe essere elevata ora, quindi perché hai ancora questa vaga sensazione che qualcosa sta per andare storto? Probabilmente è solo la luna piena che si avvicina a renderti più nervoso del solito, quindi calmati e continua a goderti la vita.

Oroscopo 11 settembre: Cancro

Guarderai indietro alle cose che hai fatto all’inizio dell’anno e ti chiederai se avresti potuto farle meglio. Non c’è dubbio che potresti, ma non scivolare in uno stato d’animo in cui ti lamenti di ciò che avrebbe potuto essere. Guardare al futuro è un must.

Oroscopo 11 settembre: Leone

Qualcuno che di solito è abbastanza aperto e felice sarà un po ‘sotto il tempo oggi e dovresti fare il tuo lavoro per capire cosa li sta soffrendo e poi aiutarli a trovare di nuovo il loro miglior sorriso. Nessuno fa “allegro” come un leone. Oroscopo 11 settembre: Vergine

Qualcuno che pensa di poter approfittare della tua natura gentile è pronto per un brusco risveglio. Solo perché ti piace aiutare le persone non significa che sei un tocco facile. Oggi puoi andare dall’altra parte e tagliarli completamente fuori dalla tua vita.

Oroscopo 11 settembre: Bilancia

Se la tua voce interiore ti dice di seguire un certo corso di azione, allora devi fare quello che dice. In caso contrario, potresti pentirti per l’ora della luna piena di sabato. Non ignorare mai la tua “intuizione”: è la parte superiore di te stesso.

Oroscopo 11 settembre: Scorpione

Se oggi devi chiedere un favore a qualcuno, potresti essere deluso dalla loro risposta. Detto ciò, nel corso della settimana potresti avere motivo di essere contento che abbiano rifiutato la tua richiesta di aiuto – se non altro perché ti ha costretto ad aiutare te stesso.

Oroscopo 11 settembre: Sagittario

Alcuni problemi possono sembrare molto più grandi di quello che sono realmente, quindi non eccitarti troppo e iniziare a fare grandi cambiamenti perché molto probabilmente non sono necessari. Alla fine, tutto andrà bene – è un fatto strano della vita ma in qualche modo lo fa sempre.

Oroscopo 11 settembre: Capricorno

Non preoccuparti troppo se fai pochi passi o metti qualche naso fuori dal comune oggi – il tuo ruolo cosmico è mostrare a coloro che ti circondano che non devono seguire le regole o seguire la mandria. Puoi scusarti più tardi, se vuoi davvero.

Oroscopo 11 settembre: Acquario

Inizia la giornata in anticipo e supera i tuoi rivali e concorrenti. Prima ti impegni nella tua lista di cose da fare, prima lo supererai e avrai un po ‘di tempo di qualità da trascorrere con i tuoi cari e gli amici. Oroscopo 11 settembre: Pesci

Non preoccuparti se ti senti un po ‘giù oggi perché con il Sole che si oppone al tuo pianeta dominante Nettuno non è una sorpresa che il tuo alzarsi e andarsene avrebbe dovuto alzarsi e scomparire. Perfino i Pesci ottengono il blues, anche se di solito non per molto.

