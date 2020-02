Oroscopo 16 febbraio 2020: i pronostici della domenica

Buona domenica a tutti e buona giornata sotto una buona stella. Come di consueto la nostra redazione ha elaborato l’oroscopo del giorno 16 febbraio 2020, con preziosi consigli da seguire per ogni segno zodiacale in base a quello che sta accadendo sopra le nostre teste.

Senza attendere oltre, consultiamo i pronostici di oggi, 16 febbraio 2020, e vediamo come sarà variata la situazione rispetto all’oroscopo di ieri.

Oroscopo 16 febbraio: Ariete

Devi prestare attenzione alle tue intuizioni: quei piccoli sentimenti che a volte sono facili da trascurare, specialmente se sono in conflitto con la logica. Questa non è una giornata per seguire il percorso logico. Ti ritroverai più facilmente nel flusso e più probabilmente finirai nel posto giusto se ti fidi dei tuoi impulsi.

Oroscopo 16 febbraio: Toro

Mentre l’attenzione generale è ancora focalizzata sulla tua carriera, obiettivi e ambizioni, questa giornata metterà in evidenza la necessità di essere presenti a casa e potresti dover destreggiarti con gli obblighi esterni con i bisogni interiori.

Oroscopo 16 febbraio: Gemelli

Devi vedere una situazione in modo diverso, provare una nuova prospettiva o spostare il tuo atteggiamento su una questione particolare. I Gemelli non sono un segno rigido, ma potrebbe darsi che tu stia attualmente guardando qualcosa e non vedendo il quadro completo.

Oroscopo 16 febbraio: Cancro

È probabile che una situazione raggiunga un picco, in particolare nella tua area finanziaria. Sarai in grado di vedere la questione più chiaramente e qualsiasi confusione inizierà a dissolversi.

Oroscopo 16 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 16 febbraio: Leone

Sei contento di come vanno le cose? Stai andando nella giusta direzione? Quali passi devi prendere o quali cambiamenti devono essere implementati per farti sentire più felice e più soddisfatto? È giusto e corretto che i riflettori siano puntati su di te.

Oroscopo 16 febbraio: Vergine

La giornata illumina la tua salute e il tuo asse di lavoro, forse evidenziando eventuali problemi recenti in queste aree. Tutto si riduce a quanto sei efficiente e organizzato, perché quando sei in cima alle cose, la vita e tutto ciò che tende tende a fluire molto meglio di quando è prevalente un atteggiamento negligente.

Oroscopo 16 febbraio: Bilancia

Potrebbe essere un’occasione gioviale e piacevole, rendendola il momento perfetto per uscire, in particolare con amici o anime affini. Dovresti cercare un senso di connessione, unirti agli altri e al mondo.

Oroscopo 16 febbraio: Scorpione

Bene il lato professionale della tua vita, rendendola la settimana perfetta per completare questioni relative al lavoro e dare gli ultimi ritocchi ai progetti che desideri lanciare nel mondo.

Oroscopo 16 febbraio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 16 febbraio: Sagittario

Puoi uscire dalla tua zona di comfort, provare qualcosa di nuovo o avventurarti in un posto diverso. Abbandonando le tue routine familiari, è probabile che emerga con una nuova prospettiva e un approccio più ottimista.

Oroscopo 16 febbraio: Capricorno

Arriva la fine di qualsiasi confusione o incertezza sul denaro e tutte le cose ad esso collegate. Piuttosto che acquistare cose nuove, potresti stare meglio trasformando o rinnovando ciò che già hai.

Oroscopo 16 febbraio: Acquario

Con la luna piena nel segno opposto, questa è una settimana per cercare di bilanciare i tuoi bisogni con quelli degli altri. In realtà, potrebbe essere appropriato lasciare che l’attenzione sia focalizzata su qualcun altro per un po’.

Oroscopo 16 febbraio: Pesci

Trovare il giusto equilibrio tra lavoro, gioco, riposo e attività non è facile e la maggior parte di noi tende a esagerare in vari momenti. Il tuo corpo, la tua mente e la tua anima potrebbero chiamarti a riposare e rilassarti di più, ma altri impegni ti fanno sentire che ciò non è possibile.

