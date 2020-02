Oroscopo 18 febbraio 2020: i pronostici di oggi

Sbilanciamoci guardando le stelle e facciamo i nostri pronostici per il 18 febbraio 2020. Tutti i protagonisti del cielo sono in posizione, ogni soggetto celeste ha su di noi la sua influenza e tocca a noi decifrare il tutto per affrontare nel modo migliore questa giornata.

Scopriamo che atteggiamento tenere oggi grazie all’oroscopo di oggi, 18 febbraio 2020, e le differenze rispetto alle ultime previsioni della redazione e di Paolo Fox.

Oroscopo 18 febbraio: Ariete

Sia che tu voglia imparare a usare un coltello da cucina come uno chef o andare in mongolfiera o vedere le piramidi dell’Egitto, questo è il momento di decidere perché nelle prossime settimane avrai la possibilità di cancellare qualcosa dal tuo elenco.

Oroscopo 18 febbraio: Toro

Quando le persone si uniscono a una folla, perdono qualcosa. Stare fuori. Anche se ti senti lo stesso, non unirti. Partecipare significherebbe dare parte del tuo libero arbitrio, che è una cosa troppo preziosa per essere scambiata.

Oroscopo 18 febbraio: Gemelli

Gli esseri umani sono essenzialmente barbari elevati dalle strutture della cultura. La cultura rende una persona più alta di una persona. Questo è ciò a cui parteciperai oggi.

Oroscopo 18 febbraio: Cancro

Mescolerai la tua intelligenza con un’abilità specializzata e la saggezza per applicarti efficacemente. La combinazione ti darà un risultato redditizio. Ripeti e vai avanti in questo gioco.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 18 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 18 febbraio: Leone

L’universo dà sempre segnali. Molte persone sono aperte solo a quelle che preferiscono leggere. Essere saggi significa essere aperti a una più ampia gamma di informazioni preferite o meno.

Oroscopo 18 febbraio: Vergine

Hai opinioni che riflettono ciò che ti riguarda e hanno poco a che fare con ciò che le persone intorno a te vogliono che tu pensi. Esplora le tue convinzioni. Esprimili di nuovo.

Oroscopo 18 febbraio: Bilancia

Ci vuole coraggio per condividere la tua vita interiore con il mondo esterno, specialmente quando non hai idea di cosa penseranno. Ci vuole ancora più coraggio per non preoccuparsene. Ecco dove sei diretto, verso i regni del coraggio.

Oroscopo 18 febbraio: Scorpione

Qualcuno potrebbe gelosamente custodire la tua posizione. Forse pensi a questo come amore, ma potrebbe anche essere considerato un segno di insicurezza, bassa autostima e uno stile di attaccamento ansioso.

Aggiornamento 9.30

Oroscopo 18 febbraio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 18 febbraio: Sagittario

Ci sarà un po ‘di stress nel tuo tempo con i tuoi cari, e che ci crediate o no, questo fa parte della gioia. L’appartenenza non è gratuita. Il costo è tolleranza.

Oroscopo 18 febbraio: Capricorno

Penserai più a fondo nella situazione. Stai cercando di decifrare un codice. Ci saranno molte metriche di cui tenere traccia. Evitare qualsiasi situazione in cui è necessario monitorare gli altri. Essere responsabile di te stesso sarà sufficiente.

Oroscopo 18 febbraio: Acquario

Non c’è vittoria più vuota del raggiungimento degli obiettivi degli altri. Prima di ottenere una causa, decidi in che modo conta e perché è personale e specifico per il tuo cuore.

Oroscopo 18 febbraio: Pesci

Se sollecitato, rimarrai sorpreso da ciò che sai. C’è così tanto che stai imparando semplicemente stando attorno a una situazione. Molto sta accadendo a livello subconscio.

Aggiornamento ore 10.00