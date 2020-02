Oroscopo 19 febbraio 2020: i consigli per domani

Cosa possiamo già dire guardando il cielo in previsione di domani? Andiamo subito ad analizzare cosa c’è da sapere con le previsioni per il 19 febbraio 2020. Al solito la nostra redazione si occupa di stilare 12 pronostici per ciascun segno zodiacale, considerando quello che accade sopra le nostre teste.

Vediamo allora cosa ci prospettano i pronostici di domani, 19 febbraio 2020, e cosa cambia in base all’oroscopo di oggi e l’anteprima di Paolo Fox.

Oroscopo 19 febbraio: Ariete

Mentre il Sole sta per iniziare il suo viaggio attraverso l’area più riservata della tua carta, è molto probabile che qualcosa che vorresti tenere nascosto sarà presto di dominio pubblico. Fai capire che non ti interessa, quindi è meno probabile che altri ne facciano qualcosa.

Oroscopo 19 febbraio: Toro

Dovresti trovare abbastanza facile convincere amici e familiari a vedere le cose a modo tuo nei prossimi giorni, ma non fare tutto il loro pensiero per loro. Sicuramente metti le idee in testa, ma lascia che risolvano le implicazioni per se stesse.

Oroscopo 19 febbraio: Gemelli

Piaccia o no, dovrai deludere alcune persone oggi, semplicemente perché il tuo programma è così impegnativo che non riesci a trovare il tempo per adattarle. Se possibile, avvisali in anticipo. Se ciò non è possibile, prometti di farcela.

Oroscopo 19 febbraio: Cancro

Da domani sembrerà come se tutto fosse possibile. L’imminente mossa del Sole nel tuo segno d’acqua dei Pesci allargherà i tuoi orizzonti e porterà soluzioni ai problemi che in precedenza ti hanno lasciato in perdita per sapere cosa fare.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 19 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 19 febbraio: Leone

Un problema di partenariato che ti ha abbattuto dovrebbe risolversi nei prossimi giorni e molto probabilmente ti guarderai indietro e ti chiederai di cosa si trattasse. Cerca di ricordare che la prossima volta che sei tentato di discutere con i tuoi cari.

Oroscopo 19 febbraio: Vergine

Non è da te perdere la calma, ma ultimamente hai trovato difficile controllare i tuoi sentimenti. Il passaggio del sole nell’area di partnership del grafico di domani dovrà essere gestito con cura, quindi cerca soluzioni piuttosto che problemi.

Oroscopo 19 febbraio: Bilancia

È probabile che il tuo carico di lavoro aumenti nei prossimi giorni, ma se provi a fare di più nello stesso lasso di tempo di prima ti esaurirai. Trova modi per ridurre le attività non essenziali o, meglio ancora, fai in modo che gli altri le facciano per te.

Oroscopo 19 febbraio: Scorpione

Il sole si sposta nell’area più dinamica e ciò significa che gli eventi si muoveranno più velocemente del solito. La buona notizia è che anche la tua mente e il tuo corpo si muoveranno velocemente. Non ti limiterai a tenere il passo con gli eventi, li detterai.

Aggiornamento 9.30

Oroscopo 19 febbraio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 19 febbraio: Sagittario

Ignora tutto ciò che è meschino o banale. Non sprecare il tuo cervello grande in questioni che sono sotto di te, anche se amici e parenti possono pensare che siano importanti. Metti gli occhi in alto e non lasciarti mai più scendere sotto quel livello.

Oroscopo 19 febbraio: Capricorno

La tua strada con le parole ti porterà a tutto ciò che desideri nelle prossime settimane, quindi inizia a pensare a ciò che desideri di più dalla vita, quindi fai sapere a chi ti circonda come possono ottenerlo per te.

Oroscopo 19 febbraio: Acquario

Potresti trovare più difficile del solito tenere i soldi in tasca tra ora e la fine della settimana, ma cerca di non spenderli tutti in una volta. Sì, certo, sono solo soldi ma ha il suo posto nello schema di cose come tutto il resto.

Oroscopo 19 febbraio: Pesci

Il Sole si sposta nel segno della tua nascita e anche se sei il tipo di Pesci che preferisce mantenere un profilo basso, sarai al centro degli eventi quasi immediatamente. Cosa puoi fare per rendere il mondo un posto migliore? Fallo ora!

Aggiornamento ore 10.00